الحكومة عن تزايد إصابات كورونا: "ندفع ثمن عدم الالتزام"

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدى الالتزام للمواطن، بدأ يقل تدريجيا، مشيرًا إلى أنه يصل إلى أقصى درجات عدم الالتزام، قبل المناسبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "قبل رمضان بأسبوع، التزاحم زاد ودفعنا ثمنه في رمضان، في ارتفاع الإصابات بكورونا".

وتابع: "المشهد يكرر نفسه، لأننا مقبلون على رمضان، والناس بتتصرف على إننا في ظروف طبيعية، رغم إن الظروف اللي بنعيشها استثنائية".

وأردف، أنه لا يمكن توجيه اللوم لعمال اليومية، الذين يبيعون في الأسواق: "اللوم الأكبر يقع على اللي بينزلوا يشتروا، لازم يعرفوا إننا في ظروف استثنائي".