محافظ الدقهلية المصاب بـ كورونا: قابلت وزير الري وطلعت على الاستراحة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا، إنه كان لديه اليوم لقاء مع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، بالقاهرة، وقابل الوزير لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة، ولها علاقة بوزارة الري.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه ناقش ملفات مهمة للغاية مع وزير الري: "كان مطلوب مني أقابل الوزير علشان أحل الحاجات اللي بينا وبين الوزارة، وخلصت ومروحتش على البيت".

وتابع: "وأنا راجع حسيت إني تعبان، طلعت على استراحة المحافظة وليس الديوان، وكلمت الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومرضيتش أروح الديوان عشان لو فيه كورونا معديش حد، لأني كنت حاسس إني تعبان".

وواصل: "الدكتور سعد جه ومعاه ممرض اللي هو بياخد التحليل، خد العينات وبعد الفطار قالي إنها إيجابية".