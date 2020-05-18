نيللي كريم عن مشاركتها في "بـ100 وش": تعبت من أدوار النكد

أكدت الفنانة نيللى كريم، إنها وافقت على المشاركة فى مسلسل "بـ100 وش"، بعد الشخصيات المركبة والمعقدة التى قدمتها خلال الفترة الماضية.

وقالت كريم خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إنها تأثرت بالشخصيات التى أدتها فى السابق وأصيبت بحالة من الضيق والاكتئاب.

وأضافت نيللي كريم: "كنت محتاجة فترة نقاهة بعد أدوارى العميقة.. وأنا بتعمق فى الشخصية وأنا بمثلها فبتعب لأنى إنسانة وده غصب عنى.. وأنا فى الحقيقة شخص طبيعى بحب أضحك وأهزر.. ويمكن شخصية سكر طلعت طبيعتى".

وتابعت: "أنا تعبت أكتر من المشاهدين بسبب أعمالى فى المواسم الماضية.. السنة دى كنت محتاجة جرعة تفاؤل وحب أكثر من أى وقت فات، وبالبلدى كدا كان نفسى أهبل شوية" مشيرة إلى أنها كانت فى حاجة للمشاركة فى عمل "لايت"، خفيف.

واستطردت: "أنا مش بتاعت إيفهات ولكن شخصية سكر عكست دمى الخفيف زى ما الناس بتقول ..الناس كان ناقصها ضحك ولعب وجد وحب".

وعن إشادة الزعيم عادل إمام بدورها فى مسلسل "بـ100 وش"، قالت إن الزعيم كان دائم التواصل معها والإشادة بها على دورها، وتابعت: "كان بيكلمنى ويقولى حلو أوى يا بت جامدة.. فأنا كنت بضحك وأنا منشكحة".

وعن تخطيطها لأعمالها القادمة قالت نيللي كريم: "لا يوجد فى قاموسى شيء اسمه خطة.. خطتي بسيبها على ربنا".