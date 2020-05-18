الحكومة: كورونا مكمل معانا.. ونزلاء عزل المدن الجامعية يشفون في 4 أيام

طمأن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين، قائلًا إن المستشفيات العزل مازالت قادرة على استيعاب المصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أول أمس كان هناك 490 إصابة، أحيل 450 منهم إلى المدن الجامعية ونزل الشباب، يعني أنها الأسرع في الشفاء، وعادة تستغرق مدة الشفاء هناك 4 أيام".

وتابع: "بعد فترة إجازة العيد، هندخل في مرحلة انتقالية مدتها أسبوعين، يبدأ الحظر فيها من الساعة الثامنة وسنعلن عن بعض الإجراءات لفتح الأماكن المغلقة وربما تتضمن دور العبادة والنوادي الاجتماعية والرياضية تدريجيا، وكل هذا يتم مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية".

وواصل: "كورونا مكملة معانا، والإغلاق لن يستمر أو يستقيم في كل العالم، والحل هو العودة إلى الحياة الطبيعية ولكن بشروط خاصة، مثل ارتداء الكمامات في المصالح الحكومية، والتطبيق سيتم بمنتهى الشدة، وعقوبات مالية على المخالفين في الأماكن المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء".