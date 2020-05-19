صالح كامل.. مؤسس "راديو وتلفزيون العرب" أول مجموعة قنوات فضائية عربية

توفى منذ قليل، رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها.

ويعد الشيخ صالح كامل، واحدا من كبار رجال الأعمال الذين اهتموا بمجال الاستثمار في الإعلام بالوطن العربي، ففي عام 1993 من القرن الماضي، أسس أول شبكة قنوات متخصصة في الوطن العربي "راديو وتلفزيون العرب art"، التي بدأت بثها من العاصمة الإيطالية روما، في على القمر الصناعي عرب سات بخمس قنوات مجانية، على مدار الـ24 ساعة حتى عام 1996، لتتحول مجموعة القنوات إلى قنوات مدفوعة.

وحققت مجموعة القنوات، نجاحا كبيرا لتنتقل المكاتب الخاصة بها إلى عدد من الدول العربية مثل المملكة "عمان، القاهرة، بيروت".

امتلك المجموعة عدد من القنوات لتقديم الترفيه للأسرة العربية، متمثل في قنوات متخصصة في الموسيقى والأفلام والمنوعات والأطفال، إضافة إلى مجموعة القنوات الرياضة.

ومع مطلع الألفية الجديدة، تم تصفية مجموعة من القنوات الخاصة بـ"راديو وتلفزيون العرب art"، مثل "قناة الموسيقى، art5 "، حيث بيعت قناة الموسيقى لمجموعة "روتانا" السعودية، التي يملكها الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وكانت في ذلك الوقت، تحتكر عدد من الفنانين العرب.

وكانت تمتلك قنوات "art"، عدد من القنوات الرياضية والتي احتكرت النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم عام 2006 بالمنطقة العربية، كما كانت القنوات تحتكر عدد من البطولات مثل الدوريات العربية ودوري أبطال العرب، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي عام 2009، باع الشيخ صالح قنوات "Art sport" لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا، قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير"، وفقا لـ"bbc".

وتمتلك حاليا مجموعة "راديو وتلفزيون العرب- art"، مجموعة قنوات فضائية مدفوعة مثل "art أمريكا، art أفلام 1 و2، art سينما، art حكايات 1 و2".