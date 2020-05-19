حلقة 25 من مسلسل النهاية.. زين يتذكر حقيقة الواحة ويحاول تدمير أهدافها

تدور أحداث الحلقة 25 من مسلسل النهاية، حول محاولة مسؤولي الواحة، في محو ذاكرة المهندس زين، بعد أن عرف حقيقة الواحة، من خلال كوب من العصير، يتم خداعه على أنه مشروب طاقة، ولكنه به دواء يساعد على محو ذاكرته بشكل يومي، لتصبح ذاكرة زين، قادرة على التجدد بشكل يومي، حتى يتم تكرار ذات اليوم بكل تفاصيله وأحداثه، حتى الكلام الذي يدور بينه وبين المهندس شاكر.

يلاحظ رجل الأمن الذي يقوم بالتحقيق في قضية مقتل أرسلان، التغيير الذي طرأ على المهندس زين، ليذهب له وبخبره بأنه على علم بسبب تواجده بالواحة، ثم يطلب منه نهاية الحديث ألا يشرب العصير، ليستمع زين لنصيحته ويتجاهل العصير.

ثم يذهب رجل الأمن للمهندس زين في غرفته، ويتحدث معه محاولا أن يذكره بجميع الأحداث التي وقعت الفترة الماضية، لكنه لا يستطيع التذكر، ثم يطلب منه ألا يشرب العصير، وفي خلال 24 ساعة، سيكون تذكر كل شيئ، وبالفعل يتذكر زين، ولكنه يقوم بخداعهم بأنه لن يتغير شيء، حتى يستطيع أن يصل للدرع الذي يقوم بتصنيعه، محاولا إلحاق الخلل به، ولكن يدخل عليه أحد رجال مسئولي الواحة ويتحدث معه ثم يعطي له إيحاء بقتله.

والجدير بالذكر، أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.