مدبولي: نشجع المصانع على إنتاج "كمامات قماش".. العالم كله ينتجها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ العالم توجه إلى إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لأنّ لها صفة الاستدامة، حيث يمكن أن تغسل وتكوى وترتدى مرة ثانية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه جرى التنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإنتاج هذه الكمامات التي ستصنع من الأقمشة بمواصفات محددة لتتاح أمام المواطنين، حيث أنَّه لن يتمّ السماح للمواطن باستخدام وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات، وسيجرى توقيع عقوبات شديدة إذا تمت مخالفة هذا الأمر.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.