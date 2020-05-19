المستلزمات الطبية: لا يجوز ارتداء الكمامة لأكثر من 8 ساعات

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الكمامة تغطي منطقتي الأنف والفم، وهما أكثر أماكن ممكن الفيروس، أن يدخل إلى الجسم من خلالهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "اكسترا نيوز": "الكمامة تختلف وفقا للخامات التي تصنع منها، فمثلًا فلتر مولتن بلو، أصبح غالي جدًا، وارتفع سعره من 4 آلاف دولار، إلى 84 ألف دولار، وهتبقى متوفرة بعد شهر 11، والبعض بيحط مادة تانية مضادة للبكتيريا مكانها".

وواصل: "ما دمت بتتنفس من خلال الماسك، ممكن يخش الفيروس من الهواء اللي أتنفسته، وبيبقى لها مواصفات معينة، ولازم يكون عند الأنف حاجز، بيتحط على الأنف، ولازم يكون الحاجز 3 طبقات".

وأردف أن الكمامات الموجودة في السوق المصري، لا تكفي احتياجات المواطن: "ومش هنقدر نوفي ومحتاجين المواطن يغير كل 6 أو 8 ساعات، وبعد المدة دي بيبقى خطر، وبيتنفس بكتيريا طازجة، لأنها بتتراكم".