استقبل مصاب بكورونا.. 10 معلومات عن مستشفى العديسات المركزي

استقبل مستشفى العديسات التخصصي، بمدينة الطود، جنوب الأقصر، أمس، حالة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تمام تجهيز المستشفى، عقب الإعلان عن تحويله لعزل مصابي "كوفيد- 19".

وكشف مصدر طبي بالمستشفى لـ"الوطن"، أن المستشفى استقبل أمس، أول حالة لمصاب بكورونا، 29 عاما، يقيم بمنطقة منشأة العماري شمال مدينة الأقصر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، فور الوصول عقب التأكد من إيجابية تحاليله المعملية بإصابة بالفيروس، مؤكدًا استقرار حالته الأن.

"الوطن" استعرضت 10 معلومات، تفصل إمكانات مستشفى العديسات التخصصي، الذي جعلته يشتهر من البعض بـ"أبو الريش لصعيد".

1- يقع مستشفى العديسات المركزي بقرية العديسات، التابعة لمركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر.

2- أهالي قرية العديسات، منذ أكثر من 12 عاما نجحت جهودهم، في تحويل المستشفى إلى مركزي، بفعل القرار رقم 344 لعام 2008، لخدمة أكثر من 250 ألف مواطن حينها، كون المستشفى يقع على الطريق السريع "الأقصر– أسوان"، ويخدم المنطقة بأكملها، ويعد المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة العلاجية للمواطنين من محدودي الدخل، الذين يعانون من السفر لمسافة 35 كم جنوبًا، حيث مستشفى مدينة إسنا، و25 كم شمالًا لمستشفيات مدينة الأقصر.

3- أصدرت وزارة الصحة، قرارًا في فبراير عام 2014، بتطوير مستشفى العديسات، للعمل كمستشفى مركزي، وذلك بعد اعتماد ميزانية خاصة لبناء المستشفى، وشراء الأجهزة والمعدات الطبية، وقامت الوزارة حينها بإسناد مشروع الإنشاء للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

4- سنوات عدة شهد المستشفى فترات توقف من العمل ثم استئنافه مجددا وتأجيل افتتاحه أكثر من مرة، وصدور قرار بتحويل المستشفى للهيئة للتأمين الصحي، وإلغاء عمله كمستشفى مركزى يخدم مركز ومدينة الطود والقرى الواقعة على أطراف مدينتي إسنا والبياضية.

5- عقدت مؤخرًا الدكتورة هالة زايد‏،‏ وزيرة الصحة والسكان،‏ اجتماعًا مع مسؤولي جمعية الأورمان‏‏ لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة والجمعية‏ لتشغيل وإدارة المستشفى ليكون أحدث مستشفى قلب على مستوى الجمهورية، ضمن توجيهات القيادة السياسية، ضمن تعاون الحكومة مع الجمعيات الأهلية في المجال الصحي لتشغيل وإدارة المنشآت الطبية الحكومية بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بتكلفة غير هادفة للربح.

6- المستشفى قبل تحويله لعزل مصابي كورونا، كان من المفترض أن يتخصص في علاج جميع أمراض القلب لـ"الأطفال والكبار"، سواء كانت عمليات جراحية أو عمليات قسطرة.

7- بلغت تكلفة تطوير المستشفى الإجمالية بلغت 409 ملايين جنيه، منها 259 مليونًا للإنشاءات، و150 للتجهيزات الطبية، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية مطلع عام 2019، ثم أُعلن الانتهاء من التجهيزات بالكامل، خلال الأسابيع الماضية، لكن لم تفتتح رسميًا.

8- المستشفى يعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وتحملت الوزارة التكلفة الإنشائية والتجهيزية، بأفضل أجهزة طبية عالمية، فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، والمقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسي، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم.

9- المستشفى مقام على مساحة 2085 متر، ويتكون من طابق أرضي و4 طوابق، 79 سريرا، 14 منها سرير عناية مركزة، و7 أسرة للإفاقة، و12 سريرا للغسيل الكلوي، وقسم للحضانات به 14 حضانة، 6 منها للمبتسرين، و8 لحديثي الولادة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات كبرى.

كما يحتوي على 15 عيادة خارجية وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ، به 4 أسرة إنعاش، و٣ ملاحظة، و3 فرز، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسى، وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم‪.‬

10- مؤخرًا نجح الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الحصول على موافقة حكومية من حيث المبدأ، بتشغيل مستشفى العديسات بمدينة الطود بالأقصر كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا، ليعمل بجانب مستشفيات مدينة إسنا، والمدينة الشبابية بمدينة الطود، المخصصين كمستشفيات عزل، ليصبح بذلك عدد مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر 3، وبذلك تعد من أكثر المحافظات التي بها مستشفيات عزل.