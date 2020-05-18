الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع الطود جنوب الأقصر

أعلن رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، الدكتور محمد محمود رزق، الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة الطود وقرية الطود غرب، عقب موجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على أماكن متفرقة بالمركز أمس الأحد.

وأوضح رزق، أنه بناء على توجيهات محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، تم الدفع بعدد 15 سيارة شفط و2 لودر للمشاركة في أعمال شفط المياه منها سيارات من مركز البياضية وسيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رفع ما يعدل بـ"1200 متر مكعب مياه تقريبا"، وأنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لحصر المنازل المتضررة من الأمطار والتي بلغت 15 منزلا، وتم إبلاغ إدارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر لعمل اللازم حيال المتضررين.