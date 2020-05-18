مستشفى العديسات تستقبل أول حالة مصابة بكورونا جنوب الأقصر

استقبلت مستشفى العديسات التخصصي، بمدينة الطود، جنوب الأقصر، اليوم، أول حالة لمصاب بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تمام تجهيز المستشفى عقب الإعلان عن تحويلها لعزل مصابي "كوفي - 19".

وكشف مصدر طبي بالمستشفى لـ"الوطن" أن المستشفى استقبل اليوم أول حالة لمصاب بكورونا، 29 عام، يقيم بمنطقة منشأة العماري شمال مدينة الأقصر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له فور الوصول عقب التأكد من إيجابية تحاليله المعملية بإصابة بالفيروس، مؤكدًا استقرار حالته الأن.

وكانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد وافقت على تحويل مستشفى العديسات التخصصي، جنوب الأقصر، لمستشفى عزل مصابي "كورونا" بهدف تقليل الضغط من على مستشفى إسنا والمدينة الشبابية بالطود.