الجبهة الثورية السودانية تشكر مصر وعدة دول لدعمها عملية السلام

أكدت "الجبهة الثورية السودانية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، أن مناقشة القضايا القومية (مع الحكومة السودانية)، نقلة نوعية في عملية السلام، معربة عن شكرها لعدة دول، من بينها مصر، لدعم السلام.

واستؤنفت أمس، المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، عبر تقنية فيديوكونفرنس، بمناقشة القضايا القومية بين الجانبين، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة في جوبا، والذي يرمي للتوصل لاتفاق سلام بحلول 20 يونيو المقبل.

وقال المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، في بيان صحفي أمس الاثنين، إنها عازمة على الوصول لاتفاق سلام يعطى أملا جديدا للنازحين واللاجئين والمهمشين ويستكمل الثورة السودانية.

ودعت قوى الثورة والتغيير وجماهير الشعب السوداني، لدعم عملية السلام بقوة وهى تدخل مراحلها النهائية، معربة عن الشكر والامتنان لحكومة جنوب السودان وقيادتها ودول الجوار وعلى رأسها مصر، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، وإريتريا، ودول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج)، التي تتابع العملية السلمية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لتوفير الدعم الفني في هذه المرحلة، وكذلك ممثل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" جيرامايا مامابولو.