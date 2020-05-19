"122".. حملة لدعم قصار القامة: "من حقهم يعيشوا زيهم زينا"

شريحة كبيرة في المجتمع، تواجه تنمر من البعض، وتواجه مشكلات عدة، تتمثل في عدم الحصول على فرص عمل مناسبة، وصعوبة إيجاد ملابس تلائم طبيعة جسدهم الضئيل، يطمحون في حياة أيسر، منهم من يجتاز ذلك، ويبهر المجتمع بنجاحه، وآخرون لا يزالون في خضم المواجهة من الأزمات التي تواجهم.

انطلاقًا من معاناة فئة قصار القامة في المجتمع، دشن تسعة طلاب في الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، في إحدى الجامعات الخاصة، حملة إلكترونية عبر مواقع السوشيال ميديا باسم"122"، وهو متوسط طول قصار القامة، قرروا خلالها تسليط الضوء على مشكلات تلك الفئة.

وبحسب رواية يارا عبد ربه، واحدة من الفريق القائم على الحملة التوعوية، تتمثل مشاكلهم في عدم الحصول على فرصة بكثير من الوظائف، وأزمة التنمر ونظرة البعض لهم، بخلاص عدم وجود ملابس تناسبهم ما يضطرهم إلى اللجوء لتفصيل الملابس.

حملة"122" التوعوية، التي أطلقها الطلاب التسعة في إطار مشاريع التخرج الخاصة بالكلية، تسعى لحث المجتمع على عدم التنمر على قصار القامة، وحسب قول يارا لـ"الوطن"، يتم ذلك بعيدا عن التعاطف المبتذل، وإنما انطلاقا من مبدأ حقهم في المجتمع، وإبراز قصصهم الناجحة.

تعتمد الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، إلى جانب توزيع وطباعة منشورات توعية في إطار هدف الحملة، "هدفنا نساعد في تغيير نظرة المجتمع، وشعارنا هو زيي زيك، لإنهم حقهم يعيشوا حياتهم زينا"، حسب وصف الطالبة يارا.

مشروع التخرج تحت إشراف، الدكتورة آيات صلاح مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والدكتورة حياة بدر مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة.