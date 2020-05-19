الجسر الجوي للطيران يسير 5 رحلات لإعادة المصريين العالقين اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية، إلى 3 دول عربية، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير اليوم 3 رحلات استثنائية إلى مدينة أبوظبي بالإمارات، ورحلة إلى مدينة جدة بالمملكة السعودية، ورحلة إلى سلطنة عمان، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات أبوظبي، إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلتي جدة، وعمان إلى مطار مرسى علم الدولي.

ومن المقرر، أن تجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة.