مصر للطيران تكرم فريق عمل أغنية "كتب التاريخ"

استقبل الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فريق عمل أغنية "كتب التاريخ" التي أهدتها الشركة الوطنية، بالتعاون مع فريق العمل لجميع فئات الشعب المصري، التي تقف حائط صد في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وعلى رأسهم جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر للطيران وغيرهم، لما يقدمونه من تضحية وعطاء ودور مشرف للعبور من هذه الأزمة.

وكرّم الطيار رشدي زكريا، الفنانة ياسمين علي، وفريق عمل الأغنية الملحن محمد مدين والمخرج عمار جلال والموزع الموسيقى أحمد عادل، وكلمات محمد حماد ضابط حركة وابن من أبناء الشركة الوطنية مصر للطيران، لما بذلوه من جهد مشكور وتقديم محتوى رفيع المستوى، بالتعاون مع مصر للطيران دون الحصول على مقابل.

وأعربت الفنانة ياسمين علي وفريق العمل، عن تقديرهم للشركة الوطنية وتاريخها العريق، التي طالما استقبلهم أبنائها بالترحاب على متن طائراتها خلال رحلات السفر والعودة، ويعد مشاركة مصر للطيران هذه الأغنية، تعبيرا بسيطا عن دعم هذا الكيان الكبير في الأزمة التي يمر بها، وتقديرا لكل الأبطال من فئات الشعب الذين يضحون لحماية هذا الوطن وسلامة أبنائه.