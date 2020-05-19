يسرا تنعى الشيخ صالح كامل: خالص عزائي لزوجته صفاء أبو السعود

نعت الفنانة يسرا وفاة الشيخ صالح عبر حسابها على "توتير" قائلة: "الشيخ صالح كامل في ذمة الله.. فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي. خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه والشيخ عبدالله كامل والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة ولأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعا.. تغمده الله بواسع رحمته".

وصالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941)، ونال شهادة بكالريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام، من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.وآخر زوجات صالح كامل، هي الفنانة صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.