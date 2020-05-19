عدد من الإعلاميين المصريين والعرب ينعون الشيخ صالح كامل

نعى عدد من الإعلاميين المصريين والعرب، وفاة الشيخ صالح كامل مؤسس مجموعة قنوات "راديو وتلفزيون العرب art" عبر موقع "تويتر".

ونشر مفيد النويصر مقدم برنامج "اللقاء من الصفر"، تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قال فيها: "رحل العم صالح كامل، وهو أحوج ما يكون إلى ذكر محاسنه، فالناس شهود الله في أرضه، وهذه شهادتي في حقك يا عم صالح.. عقد نظافة الحرمين الشريفين الذي وقعته مقابل ريال واحد سنويا، أسأل الله العظيم أن ينقيك من الذنوب والخطايا جزاء ما قدمته ولا يعلمه إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نشر الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر حسابه بموقع "توتير" تغريدة ينعي فيها الشيخ صالح كامل قائلا: "رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول مرة أشعر بهذا القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي، في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال، لكنه وأبنائه الكرام، كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبوعبدالله ".

كما نشرت الإعلامية لميس الحديدي، تدوينة لها عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، تنعي الشيخ صالح كامل، قالت فيها: "خالص العزاء في وفاة رجل الاقتصاد والإعلام العربي الشيخ صالح كامل، كان رجل صاحب رؤية، سبق بها الكثيرين في صناعه المصارف، والاعلام.. أحب مصر واستثمر فيها، وكانت وطنا ثانيا له، فأحبه المصريون، رحمة الله عليك يا شيخ صالح، كنت نعم الأخ ونعم الصديق، وعزائي لأسرته الكريمة".

ونعت الإعلامية رضوى الشربيني الشيخ صالح كامل، عبر تغريدة لها بـ"تويتر" قالت فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم الأب العزيز الشيخ صالح كامل، زوج أمي الروحية الإعلامية الجليلة صفاء أبو السعود، ووالد أخواتي هديل وأصيل ونضير.. ورجائي، للفقيد الرحمة ولأهله وأحبائه الصبر والسلوان".

يذكر أن رجل الأعمال السعودي صالح كامل، توفى عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها قبل قليل.