الجيش الليبي يكشف تفاصيل الانسحاب من قاعدة الوطية: خططنا منذ أشهر

نعى اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، كل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وصمدوا من أجل الدفاع عن الأراضي الليبية، كما توجه بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين التقوا الله في الأيام الأخيرة شهداء، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة، كما دعا لكافة الجرحى بالشفاء العاجل، ولكل المرابطين والمقاتلين على كافة المحاور بالصبر والثبات في عملية "كرامة وطن".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي الآن ، أن الجيش الوطني الليبي لديه تقديرات ولديه منهج عملياتي سواء تعبوي أو استراتيجي تقود به غرف العمليات الرئيسية كافة العمليات على كافة الأراضي الليبية، موضحًا أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي أصدر تعليمات بسحب القوات من قاعدة الوطية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن هذا القرار ليس وليد اليوم، بل منذ شهور، فيتم منذ عدة أشهر سحب الأشياء المهمة من هذه القاعدة، ومن حوالي 3 شهور أو 4 شهور قامت القوات الليبية بسحب الطائرات المقاتلة بالكامل، والذخائر الخاصة بهذه الطائرة، وقطع الغيار والشؤون الفنية، وسحب إدارة القاعدة، كذلك قمنا بحسب المعدات الثقيلة التي قد تعيق عملية الانسحاب، وبعد ذلك صدرت البارحة الأوامر، بالانسحاب من القاعدة تحت غطاء جوي شامل.