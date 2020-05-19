حماقي ناعيا الشيخ صالح كامل: خالص العزاء لأسرته

نعى الفنان محمد حماقي عبر حسابه الخاص بتويتر، الشيخ صالح كامل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ ⁧‫صالح كامل‬⁩، ‏خالص عزائي لأسرته الكريمة.. وأسال الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان".

توفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لهاوصالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.