لطيفة تنعى الشيخ صالح كامل: كان طيبا خيرا معطاء

نعت المطربة لطيفة، الشيخ صالح كامل عبر حسابها الخاص بتويتر، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، بقلب مؤمن وحزين، وبعين تدمع وتبكي الأب والقدوة والرمز، أبو الجميع، الشيخ صالح كامل، ألف رحمة على روحك، يا من كنت خيرًا وطيبًا ومعطاءً، بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها.. كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية، سيحفر اسمك في تاريخها للأبد، إنا لله وإنا إليه راجعون"

وصالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941)، ونال شهادة بكالريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام، من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.وآخر زوجات صالح كامل، هي الفنانة صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.