المسماري: الحرب في ليبيا لم ولن تنتهي إلا بقطع قرن كل إرهابي وتكفيري

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة، تصدت لآليات عسكرية تركية حديثة، خلال المعركة المستمرة منذ شهور على أراضي ليبيا: "نحن نقاتل الأتراك ببواخرهم البحرية، وطيرانهم المسير بجميع أنواعه، وطائراتهم المقاتلة، وقواعدهم التي شاركت في العملية، ونقاتل أموال قطر الفاسدة، التي أفسدت الكثير من الذمم في ليبيا".

وقدم "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، الشكر والتقدير للكل الأبطال، الذين كانوا متواجدين في قاعدة الوطية، على صمودهم وتغلبهم على المشقة، والتعب من أجل تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الغارات الجوية التابعة للجيش الليبي، ما زالت مستمرة على الميليشيات الإرهابية، فالمعركة لم تنتهي، والحرب لن تنتهي، إلا بقطع قرن كل تكفيري ومتطرف.

وتابع: "لا يهمنا سوى المواطن الليبي، المواطن الذي يأمل خيرا، في ما تقوم به القوات المسلحة الليبية، ويحلم أن يتم تطهير بلاده من المتطرفين والتكفيريين، ومن الميليشيات الإجرامية".