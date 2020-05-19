عاجل.. حريق هائل بقرية السملاوية في الغربية (صور)

شهدت قرية السملاوية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نشوب حريق هائل، اندلعت نيرانه بشونة للأخشاب، تقع على مساحة فدان ونصف، بشكل مفاجىء، إثر حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في التهام معظم محتوياته، الأمر الذي أثار حفيظة أسر وعائلات القرية، خشية تعرض حياتهم للخطر.

دفعت الحماية المدنية بـ٤ سيارات إطفاء، لإخماد نيران الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطه النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل بشونة أخشاب بطريق "السملاوية- العايشة" بنطاق دائرة المركز.وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، لمتابعة تطورات الحريق، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية، مدعومة بـ٤ سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية، بأن تصاعد أدخنة الحريق، تسبب في اختناق عدد من أسر وعائلات القرية، وتمكن عدد من لجان الشعبية من شباب القرية، من المشاركة في إخماد النيران وإحجامها، باستخدام جراكن وخراطيم المياه، وتم السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وتقدير قيمة التلفيات والخسائر.