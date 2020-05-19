أديب عن الازدحام أمام مكاتب البريد: الرحمة يا ناس.. لم نصل لقمة الوباء

استنكر الإعلامي عمرو أديب، مشاهد التزاحم أمام مكاتب البريد، في العديد من المحافظات، وعدم ارتداء المواطنين الكمامة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قائلًا: "ده طابور ده، عاوز أقولكم معلومة، لم نصل لقمة الوباء بعد، ومعلومة تانية، الشباب بقي يجيله كورونا ويموت، والأطفال بقى يجلهم كورونا ويموتوا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن العديد من المواطنين، يتداولون فيما بينهم بأن الفيروس لا يأتي سوى للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكر، قائلًا: "لا.. من غير سكر وضغط، بيجيلهم كورونا وبيموتوا، فيه مناطق في مصر متعرفش يعني إيه كورونا".

واستنكر من التزاحم أمام مكاتب البريد، قائلًا: "هو اختراع الكمامة موصلش هنا، طب حتى يحطوا طرحة على الفم، القضية ليست قضية دولة، ده قضية تصرف أفراد، النهادرة فيه ناس في القاهرة بتفطر على الكباري، وفيه ناس بتفطر على البحر، طب الناس الغلابة اللي شغالين في مكاتب البريد دي ذنبها إيه، الرحمة يا ناس".

وتابع: "يا جماعة الأرقام بتزيد، وكل يوم نقول إحنا بنسجل رقم قياسي جديد في الإصابات، الفيروس مش بقى ينتقل من العطس أو الكحة بس، بقى ينتقل بالكلام كمان".