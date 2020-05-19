جامعة الإسكندرية تعلن ضوابط امتحانات المرحلة النهائية للكليات

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن آليات الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها أثناء امتحانات طلاب المرحلة النهائية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2019/2020، والتى تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قام بوضع حزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنه كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الكردى" أن هذه الإجراءات تتضمن تشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الامتحانات، وتشكيل فريق عمل طبي من أطباء وزارة الصحة والطب الوقائي لاتخاذ الإجرءات الطبية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأكد أنه سيتم التنبيه على الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة حيث سيتم تقسيمهم على البوابات وتحديد علامات تراعي ترك مسافة متر بين كل طالب والأخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب عند بوابات الدخول، وتعقيم اليدين باستخدام بخاخات كحولية 70 % .

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة، وإظهار البطاقة الجامعية، كما سيتم رش وتعقيم قاعات الامتحانات قبل موعد لجنة الامتحان بنصف ساعة، وكذلك بين كل لجنة امتحان وآخر أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية المعنية.

وأوضح أنه سيتم وضع علامات على أماكن جلوس الطلاب بحيث يتم ترك مسافة 2 متر بين كل طالب والأخر، وسيراعي ترك مدة ساعة ونصف حتى ساعتين بين كل لجنة امتحان وأخرى تيسراً لإجراء مغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم للمكان والطلاب قبل اللجنة الأخرى.

وأكد أنه يقع على عمداء الكليات ضرورة اتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، لافتاً إلى أنه سيتم غلق جميع الكافتيرات وأماكن التجمعات الخاصة بالطلاب.

وفي حالة ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملـيـن، قال رئيس الجامعة إنه سيتم عزل الحالة في غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة لمغادرة الطالب والمتابعة الدورية، واستدعاء الفريق الطبي للكشف وكتابة التقرير الطبي اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.