واشنطن بوست: إسرائيل وراء هجوم إلكتروني على ميناء إيراني

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس، أن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر، واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء رجائي الإيراني.

وتسبب الهجوم الإلكتروني في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية، والطرق المؤدية إلى الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وحكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مارس الماضي بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية في الميناء، من المرجح أن يكون انتقامًا لمحاولة هجوم إلكتروني وقع في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولًا أمنيًا حكوميًا أجنبيًا قال إن الهجوم كان "عالي الدقة"، وإن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما ذكرته الرواية الإيرانية.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، الأسبوع الماضي، إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة، واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة، وتدميرها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت، في الثامن من مايو الماضي، أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الإسرائيلية في أبريل.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين على اطلاع بالحادث، فإنه تم اعتراض الهجوم وإحباطه، قبل حدوث ضرر بالغ.