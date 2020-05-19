طلبات إعانة البطالة في بريطانيا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 1996

أظهرت بيانات صدرت، اليوم، أن عدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ أبريل سنة 1996، في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بـ856 ألفا و500 طلبًا، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، ووصل بذلك عدد العاطلين كليا إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 بالمئة.

وكان من المرجح أن تكون الزيادة أكبر لولا البرنامج الحكومي الذي يسدد 80 بالمئة من أجور العمال المسرحين مؤقتًا، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية.

وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة فيروس كورونا، فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 3.9 بالمئة، انخفاضًا من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي سبقت ذلك.