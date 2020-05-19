رقابة وطوارئ وسلع إضافية.. "تموين المنوفية" تنهي استعدادات عيد الفطر

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في ظل تداعيات فيروس كورونا.

رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة.. وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات التموين بمراكز المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات (2174037.. 2174039) لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل على حلها فوراً.

تشديد الرقابة على المحلات وشوادر اللحوم لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات والتصدي للمخالفين

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة تشديد الرقابة على المحلات وشوادر اللحوم وكل المنشآت التموينية وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات والتصدي للمخالفين، ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى توافر أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بما يكفي احتياجات السوق.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية تواجد 1542 تاجرا تموينيا و240 مشروع "جمعيتي" بنطاق المحافظة، مبينا أنه تم توزيع السلع التموينية عليهم من حصة شهر مايو بنسبة 80%.

توافر أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة من السكر تكفي لمدة شهرين

وأكد توافر أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة من السكر تكفي لمدة شهرين ومن الزيت والأرز يكفي لمدة شهر بالإضافة الي ما يتم توريده للشركة بصفة مستمرة.

كما أكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية اإستمرار المتابعة الدورية على المخابز للتأكد من انضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته، مشيراً إلى مواعيد إنتاج الخبز وتوزيعه خلال أيام إجازة العيد ستبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

1579 مخبزا بلديا وأرصدة من الدقيق بالمخابز تكفي لمدة 3 أيام

وأضاف أنه يوجد 1579 مخبزا بلديا وأرصدة من الدقيق بالمخابز تكفي لمدة 3 أيام كرصيد احتياطي بالاضافة الي الحصة اليومية التي تصرف للمخابز، كما يوجد بالمطاحن أرصدة من الدقيق تكفي لمدة 5 أيام، وقمح استراتيجي يكفي 3 أيام بخلاف الكميات التي ترد بصفة يومية للمطاحن.

أرصدة من الدقيق تكفي 5 أيام بالمطاحن.. وقمح استراتيجي يكفي 3 أيام

وفي مجال البوتجاز والمواد البترولية، أشار "الجمال" إلى تواجد محطتي تعبئة غاز بمدينتي قويسنا والسادات بحصة تقدر بمليون و386 الف إسطوانة غاز عن شهر مايو الحالي يتم توزيعها علي 186 مستودع بوتاجاز بنطاق المحافظة بصفة يومية، حسب احتياجات كل مستودع طبقاً للكثافة السكانية بكل منطقة.

توزيع 1.3 مليون أسطوانة غاز عن شهر مايو الحالي على 186 مستودع بوتاجاز

ولفت إلى تواجد 127 محطة خدمة وتموين سيارات بنطاق المحافظة، موضحاً بأن حصة المحافظة اليومية من بنزين 80 هو 500 ألف لتر، و250 ألف لتر من بنزين 92، ومليون و400 ألف لتر من السولار يتم توفيرها بصفة مستمرة من خلال الشركات الموزعة.

التنسيق مع الشركات الموردة للمواد البترولية للضخ بكميات إضافية في أثناء إجازة العيد

وأكد أنه يجرى التنسيق مع الشركات الموردة للمواد البترولية للضخ بكميات إضافية في أثناء إجازة العيد، كما يتم التنسيق أيضاً مع شركة الغازات البترولية لدفع كميات من أسطوانات البوتاجاز في أي منطقة يكون المعروض بها أقل من حتياجات المواطنين بنطاق المحافظة وذلك لتوفير كل احتياجات المواطن دون عناء وبالسعر الرسمي.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية المكثفة بكل محلات اللحوم والأسماك ومنافذ توزيعها وكذا محلات الجزارة لتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ومديرية الطب البيطري وكذا متابعة السلع الغذائية بكل أنواعها والخضر والفاكهة بمحلات السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافرها ومدى الالتزام بالبيع بالاسعار السائدة في السوق , مؤكداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقاً لقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المعمول بها.