عامر عثمان.. 32 عاما على رحيل شيخ عموم المقارئ المصرية خليفة الحصري

من بين شيوخ عموم المقارئ المصرية يحتل الشيخ الراحل عامر السيد عثمان مكانة متميزة باعتبار الأستاذ الذي علم أجيالا فنون التجويد، كما أشرف على تسجيل المصاحف المرتلة والمجودة في الإذاعة المصرية لكبار الكتاب، وغيرها من المعلومات التي نسردها في هذا التقرير في ذكرى وفاته بمثل هذا اليوم 20 مايو من العام 1988.

اختير عامر شيخاً لعموم المقارئ المصرية في عام 1981م خلفاً للشيخ محمود خليل الحصري، وفي عام 1985م، وقد سافر إلى المدينة المنورة ليكون مستشاراً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ثم انتقل إلى جوار ربه في المدينة المنورة الجمعة 3 شوال 1408 هـ الموافق 20 مايو 1988م، ودفن في البقيع.

وعلى الرغم من عمره المديد فإن المطلع على سيرته الذاتية يشعر أن حياته اتسمت بالبساطة والهدوء، فقد ولد عامر في قرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية يوم الأربعاء 16 محرم 1318 هـ الموافق 16 مايو 1900م، وقد حفظ القران الكريم وتلقى القراءات على يد الشيخ عبد الرحمن سبيع وخليفته الشيخ همام قطب.

حضر الشيخ عامر إلى القاهرة، وأخذ ينهل من معين الثقافة في الأزهر ومكتبات القاهرة الواسعة، وانكب على دراسة المخطوطات، اتخذ لنفسه حلقة بالجامع الأزهر الشريف سنة 1935م، واستعان به الشيخ محمد علي الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية وقتها في تحقيق المصاحف ودراساتها لما عرف عنه من دقة وسعة علم. كان على رأس الكوكبة الأولى من أساتذة معهد القراءات بكلية اللغة العربية عند إنشائه سنة 1943م، وأُسندت إليه مقرأة الإمام الشافعي سنة 1947م.

ومن الجهود المنسوبة إليه أنه أشرف على تسجيل المصاحف المرتلة والمجودة في الإذاعة لكبار القراء أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود على البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل.

قام الشيخ عامر بتحقيق العديد من كتب القراءات مثل فتح القدير في شرح تنقيح الحرير وشرح منظومة الإمام إبراهيم على السمنودي، ولطائف الإشارات في شرح القراءات للإمام القسطلاني شارح البخاري.