" معاً ضد كورونا ".. تعقم منازل حالات الإصابة في أسوان

عقمت حملة "معاً ضد كورونا" بمدينة أسوان، اليوم، منازل حالات الوفاة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك في مناطق الناصرية والحصايا وأرض الجميلي وعزب كيما والمحمودية والشيخ هارون والسيل الجديد والسيل الريفي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

وبحسب بيان صحفي للحملة " قام فريق التطهير بعمل تطهير منازل حالات مصابة بمنطقة الإصلاح بمركز كوم أمبو في نطاق عمل الفرقة الثالثة تطهير والتي تغطي نطاق مركز كوم أمبو ودراو معاً، وتم إعطاء تعليمات الوقاية أثناء هذا التعامل، كما قامت الفرقة الثانية تطهير في نطاق مركز ومدينة إدفو بتطهير منزل حالة إيجابية بمنطقة الكشاف والمنازل المجاورة لها".