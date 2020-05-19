"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg.

التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1

وأكدت وزارة التعليم، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، إضافة إلى أنشطة "التوكاتسو اليابانية" التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.