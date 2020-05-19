شفاء 16 حالة من فيروس كورونا في أسوان

تماثل 16 شخصا للشفاء من فيروس كورونا المستجد في أسوان، مساء أمس، وخروجوا من مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة ونزل الشباب بطريق السادات.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "منال .د.ق، و نهله .ح.ع ، هشام .ى.ع ، وإلهام .ك.م، ونورا.ر.ح، و خالد .خ.ع، و خالد .م.م، وهويدا .ص.أ، و تريزه .ع.ب، وبخيته.ب.ق، وحنان .أ.ح، وسعاد .س.أ، وفايزه .ن.م، و وزينب .ع، ومحمود .ف.م، ونعيمه .د.س".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، جرى تجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

ويحتوي المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، على 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.