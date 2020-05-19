قبل العيد.. حملات مكثفة لشرطة التموين على الأسواق وضبط 2287 قضية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2287 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مجزر دواجن بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، لحيازته 3,050 طن دواجن و"فيليه" غير صالحة للاستهلاك، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط المديرة المسؤولة عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لحيازتها 9,125 طن سلع غذائية عبارة عن ملح طعام ومسلي وزيت نخيل مجهولة المصدر.

وضبطت الحملات المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها 8,650 طن من الأرز الأبيض والسكر الحر والمسلي مجهولة المصدر.

وفيما يتعلق بمستلزمات كورونا، ضُبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 6855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية (جوانتي – كمامة – مطهرات) مجهولة المصدر.

كما ضُبط المدير المسؤول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحيازته 8125 طن مستلزمات طبية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وفي السياق ذاته، ضُبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، لحيازته 6,625 طن مسلي وزبدة حليب مجفف مجهولة المصدر.

وضُبط أيضًا مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحجبه 1,650 طن سكر حر مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية لحيازته 7710 عبوة وقطعة مستلزمات طبية، بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها بالأسواق.

وضبطت الحملات أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحيازته 1,540 طن سكر تمويني معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، وبها نقص بالأوزان بمقدار 200 جرام إلى 300 جرام فى "الباكتة" الواحدة زنة 20 كيلو جرام.

كما تم القيام بحملة نوعية بنطاق محافظتي القليوبية والإسكندرية، لضبط قضايا التلاعب في المواد البترولية، خاصة قضايا التجميع والتصرف فى أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا بـ510 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم، قدرت بمبالغ مالية قدرها 64125 جنيه.