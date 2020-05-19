ضبط عصابة من 3 عاطلين تخصصت في السرقة بالإكراه بـ 3 محافظات

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عصابة مسلحة تخصصت في السرقة بالإكراه في 3 محافظات "القليوبية والقاهرة والمنوفيه"، وقامت بسرقة عدد من الدراجات النارية والتكاتك من أصحابها تحت تهديد السلاح والمغافلة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، من العديد من المواطنين في منطقة الخانكة عن تعرضهم للسرقة بالإكراه والمغافلة من قبل 3 أشخاص مجهولين.تم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، والعقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 عاطلين مقيمين بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك والدراجات النارية" بأسلوب المغافلة وبالإكراه، كما تبين أنهم ارتكبوا وقائع مماثلة فى مناطق مدينة نصر بالقاهرة والخانكة بالقليوبية وشبين الكوم بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع مباحث محافظتى القاهرة والمنوفية وضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش و10 طلقات مختلفة الأعيرة وسلاح أبيض "مطواة". واعترفوا تفصيليا بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، وأن حيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي وأرشدوا عن المسروقات داخل أحد المخازن وتم ضبط 2 مركبة "توك توك"و 3 دراجات نارية وبالعرض على النيابة قررت حبسهم وتشكيل لجنة من المرور لفحص المركبات.