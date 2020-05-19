تشكيل فرق بحثية بجامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، سعي جامعته لدعم البحوث العلمية والمشروعات البحثية المبتكرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "نجم"، في بيان له، أن مساهمات الجامعة العلمية والبحثية تعددت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وظهرت في تشكيل عدد من الفرق البحثية من كليات الجامعة المختلفة للتصدي للجائحة من خلال الأبحاث العلمية، حيث اشتملت هذه الفرق البحثية على أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والفنون التطبيقية.

وعلى صعيد العلاجات الدوائية للفيروس، أكد رئيس الجامعة، التقدم بمشروع بحثي لتجربة أحد الخطوط العلاجية الفيروسية من خلال اللجنة العلمية المسؤولة عن التصدي للجائحة، كما شاركت الجامعة في مشروع فاز بتمويل من أكاديمية البحث العلمي لتطوير مصل للفيروس بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، كما حصل قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب علي تمويل منحة بحثية مشتركة من الهيئة الفرنسية العامة لأبحاث الفيروسات والمناعة بالاشتراك مع معهد باستير الفرنسي للوبائيات، وذلك لإنشاء نموذج لمنع انتشار العدوي داخل المنشآت الصحية المصرية.

وفيما يخص الأبحاث الدولية المنشورة في المجلات العلمية، لفت رئيس جامعة حلوان، إلى نشر خمسة أبحاث دولية صادرة من كلية الطب بجامعة حلوان خاصة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث مقبول للنشر في مجلة لانسيت العالمية الشهيرة خاص بمدى الخطورة التي يتعرض لها مرضى كورونا خلال التدخلات الجراحية المختلفة، وآخر تم قبوله للنشر بإحدى المجلات العالمية يناقش الضغوط النفسية التي يتعرض لها مقدمو الخدمة الصحية خلال تعاملهم مع الجائحة الحالية.

وعلى صعيد آخر، أجازت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب بجامعة حلوان عدد من الدراسات الخاصة بعلاج فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المرضية لمصابي الجائحة في مراحلها المختلفة.

من جانبها، أشارت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المشروعات العلمية بالجامعة تسهم في تعظيم قيم مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال تركيز الجامعة عبر ابتكاراتها وأبحاثها العلمية على تعزيز الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء والحد من تداعيات انتشاره السلبية.