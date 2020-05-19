توريد 134 ألف طن قمح لشون القليوبية

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم توريد 134 ألف طن و500 كيلو قمح لشون محافظات القليوبية، التي تبلغ 9 شون وصوامع وهناجر، مشيرا إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير، وعمليات التوريد مستمرة علي قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا أثناء تسلم المحصول من المزارعين حفاظا عليهم وعلي العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة علي مستوي قري ومدن المحافظة.

وقال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.