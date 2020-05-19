أمريكا على حافة رقم كارثي لوفيات كورونا بعد تجاوز الـ1.5 مليون إصابة

اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق رقم كارثي في أعداد الوفيات في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل واضح داخل أراضيها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبحسب ما نشرته جامعة جونز هوبكنز المنوطة بالإعلان عن إصابات ووفيات كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن أمريكا قد تخطت حاجز المليون ونصف إصابة بالفيروس فضلا عن أكثر من 90 ألف وفاة حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة.

وكانت أمريكا قد أحصت 10 آلاف وفاة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يجعلها على حافة رقم كارثي من حيث الوفيات في ظل زيادة اعداد الوفيات بصورة واسعة.

وفي سياق آخر تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب تناوله دواء هيدروكسي كلوروكين، المعالج للملاريا، الذي يصفه لعلاج فيروس كورونا، وانقسم المجتمع الطبي حول مدى فعاليته، منذ حوالي 10 أيام.

وأكد الرئيس الأميركي مجددا أنه ليس مصابا بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

وشدد على أنّه ليست لديه "أية عوارض" لمرض كوفيد-19، مشيراً إلى أنه يخضع بصورة منتظمة لفحوص مخبرية لتبيان ما إذا كان مصاباً بالفيروس وقد أتت نتائج جميع هذه الفحوص لغاية اليوم سلبية.