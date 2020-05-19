وفاة صيدلانية بكورونا بعد ولادتها داخل مستشفى العزل بأسوان

بعد أسبوع واحد من ولادتها لطفلها "عمر" داخل مستشفى العزل بالصداقة والذى لم يصاب بكورونا، لفظت الصيدلانية "رحاب .ع، 34 سنة " ، اليوم، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى أسوان التخصصي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وحصلت "الوطن" على آخر صورة للصيدلانية قبل دقائق من عملية الولادة وهي بين الطاقم الطبي والتمريض رافعة علامة النصر، يذكر أن "رحاب"، كانت تقيم بمنطقة السيل الريفي بجوار دار الضيافة بمدينة أسوان، ووصلت إلى مستشفى أسوان التخصصي منذ 8 أيام، بعد أن تم تحويلها من مستشفى الصدر بأسوان بعد التأكد من إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.