صور.. "عمر" أول مولود لمصابة بكورونا في "عزل أسوان"

وسط فرحة كبيرة بين جيش مصر الأبيض بأسوان نجح فريق طبي بمستشفى أسوان التخصصي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في إتمام عملية ولادة لمريضة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والتي أنجبت مولودا أسمته "عمر"، وأشرف على عملية الولادة الدكتور محمد حسني رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى بمشاركة الدكتور أحمد الناظر والدكتور إيهاب محمد عبدالمنعم.

وتعد هذه هي الولادة الأولى لمريضة بكورونا في مستشفى العزل بأسوان وهي لصيدلانية تدعى "رحاب.ع"، من أبناء قبيلة الدابودية النوبية وهي بحالة صحية جيدة، وبالرغم من دخولها غرفة العمليات وهي على جهاز الأكسجين زادت فرحة "رحاب" عقب خروج الطفل بصحة جيدة متعاف بوزن طبيعي وصحة جيدة إلا أنه تم وضعه بالحضانة للحفاظ عليه، وقالت رحاب بعد الولادة: "أنا فرحانة وشكراً ليكم يا جيشنا الأبيض".

يذكر أن "رحاب.ع.م"، تبلغ من العمر 34 عاما، ومقيمة بمنطقة السيل الريفي بجوار دار الضيافة بمدينة أسوان، ووصلت إلى مستشفى أسوان التخصصي صباح أمس الأول، بعد أن تم تحويلها من مستشفى الصدر بأسوان بعد التأكد من إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.