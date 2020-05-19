المركزي: ضمانات بـ100 مليار جنيه لتحفيز البنوك على إقراض القطاع الخاص

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك، لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، والتي أعلن عنها البنك خلال الفترة الماضية بفائدة 8 في المائة متناقصة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات دعم الاقتصاد المصري، والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال "عامر"، إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأضاف أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي، من أجل الحفاظ علي كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في ظل تلك المخاطر.

وكشف "عامر" عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر، لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪؜ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، كاشفًا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبري.

وأصدر البنك المركزي المصري في ديسمبر العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن عن ضم قطاع المقاولات للمبادرة، ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن "المركزي" أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد واسقاط ديون للمتعثرين.