عبدالعال مداعبا أحد النواب: انت مزارع.. مالك ومال البنك المركزي؟

داعب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، محمد الغول عضو المجلس، بسبب تقديمه عددا من التعديلات على مشروع قانون البنك المركزي.

وقال عبدالعال، في الجلسة العامة المنعقدة الآن للنائب محمد الغول، مازحا: "انت مقدم تعديلات كتير على مشروع قانون البنك المركزي وانت راجل مزارع، مالك انت ومال القانون ده؟".

ويشمل مشروع القانون الجديد للبنك المركزي، تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، وتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، بينها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

كما يحدد مشروع القانون، الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه، بما يعزز قدرته على مباشرة اختصاصاته.