غلق الشواطىء ومنع الاحتفالات في مطروح والساحل الشمالي خلال أيام العيد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن إستعدادت المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك تتضمن عدة إجراءات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورنا مع إتخاذ المحافظة الإحتياطات اللازمة.

وقال "شعيب" ،اليوم، إننا وجهنا لجميع رؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح بالتنبيه على جميع القرى السياحية بنطاق المحافظة بعدم السماح بأى تجمعات داخل القرى السياحية ، والإلتزام داخل الوحدات فى فترة الحظر وغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماما طول اليوم، والحرص على التباعد وعدم السماح بإقامة أى مظاهر للإحتفال بعيد الفطر المبارك بالحدائق أو الشواطئ أوالقرى السياحية والمرور الدورى عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين بالتنسيق مع عناصر الشرطة، والتنبيه على أصحاب القرى السياحية بعدم إستخدام الشواطئ أو إقامة أى حفلات جماعية خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع إستمرار العمل بأجهزة الكشف بالماسح الحرارى وأجهزة التطهير والتعقيم بمدخل بوابات الرسوم ومدخل المدن للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى منع دخول أتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد.

وأضاف أن هناك تشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، ومحطة أتوبيسات غرب ووسط الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت، بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بإرتداء الكمامات، مع فرض غرامة 1000 جنيه على السائق الذى يحمل ركاب بدون كمامات وإحالته للمساءلة القانونية مع الغاء التراخيص فى حالة التكرار.

وأشار إلى إستمرار غلق جميع المقاهى والكافيهات والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها غلق كامل على مداراليوم، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أى إحتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ والتشديد على تطبيق المواطنين إجراءات الإلتزام بفترة الحظر والمتابعة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.

ولفت أن جميع تلك الإجراءات تجرى مع إستمرار أعمال الرش والتطهير بجميع مدن المحافظة بمشاركة الجهات المعنية سواء تنفيذية أو قوات مسلحة أو جميعات ومؤسسات إجتماعية بالمعدات والأفراد لتطهير المنشآت العامة والشوارع والوصول إلى جميع المناطق والتجمعات السكنية.