تعاون بين الحكومة والغرف التجارية لتنفيذ خطة التعايش مع كورونا

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة، عن زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسادت حالة من التفاؤل الوسط التجاري عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارًا من منتصف شهر يونيه المقبل، وهو ما دفع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى لأن يشدد على منتسبيه بالمحافظات المختلفة بزيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل خطة الحكومة للتعايش مع كورونا فى الفترة المقبلة، ودراسة إعادة الأنشطة للعمل من جديد والتكاتف جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ هذه الخطة التى تستهدف المصلحة العامة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الرغبة الكبيرة من منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من الفيروس، ومساندة الحكومة في تنفيذ خطتها لتخطي هذه الظروف الاستثنائية.