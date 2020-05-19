استمرار حملات النظافة اليومية بمركز ومدينة التل الكبير استعدادا لعيد الفطر

أعلن المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم تنفيذ حملة نظافة يومية ورفع جميع المخلفات الصلبة، وتم التنفيذ بمناطق شارع أحمد عرابي، وميدان التحريات، وميدان الإصلاح الزراعي، وشارع عمر شاهين بمشاركة قطاع تحسين البيئة والحملة الميكانيكية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية للوقاية من كورونا.

وأشاربغدادي إلى انة بمناسبة أيام عيد الفطر المبارك والإستعداد للعيد، فأنة تم تنفيذ خطة صيانة ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة العامة بنطاق المدينة وبمشاركة قسم الكهرباء تم عمل الصيانة اللازمة بقطاع ( تل البلد/ ميدان الأوقاف/شارع ترعة الروض/ شارع السلخانة، مؤكدا على استمرار الحملات وخاصة حملات التطهير والتعقيم للمنازل والشوارع بقطاعات المدينة ورفع القمامة بشكل دائم ومستمر.