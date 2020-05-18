 محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بجولة ميدانية رافقه خلالها كل من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة و اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك لمتابعة وتفقد ما يجري تنفيذه من أعمال تطهير ورفع تجمعات المخلفات والقمامة والرتش المتراكمة بحديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال فضلا عن الإستعداد لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدان وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطني المنطقة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة أولا بأول والمستهدف أن يتم الانتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة قريبا، مشيرا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة الى متنفس ورئة جديدة لشعب الاسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضاري.

وأضاف المحافظ أنه تم الدفع بعدد كبير من المعدات والآليات اللوادر من جميع الأحياء ومجلس المدينة لتكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمنطقة مشيرا الى أنه تقرر وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها فى أسرع وأقل وقت ممكن من أجل إستعادة الوجه الجمالي والحضاري للاسماعيلية.

وأشار محافظ الإسماعيلية، الى أهمية الوضع فى الإعتبار تخطيط مستقبلى للطرق والدواعي المرورية للمحاور المحيطة بالمنطقة والتحاور من اجل الاستقرار على طرق تنفيذ اى مقترح يتم التوصل إليه سواء إسناد المنطقة ككل لأحد الجهات لوضع مخطط وتقديره ماليا أو طرح شكل محدد من قبل المحافظة يتم عرضه على بيوت الخبرة المختلفة لتنفيذه.