عاجل.. الحكومة: استمرار غلق المقاهي والحدائق بعد العيد

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، ومنشآت التسلية والترفيه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين.

ويسرى القرار اعتبارا من يوم 30 مايو المقبل ولمدة 15 يوما كاملة، على أن يعاد النظر فيه قبيل انتهاء تلك المدة.

وبموجب قرار مدبولي، يستمر إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بالمطاعم وما يُماثلها من المحلات والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحلات الحلويات، والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.