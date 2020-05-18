"الغضبان" يبحث مع رؤساء المدن تطبيق قرارات "مدبولي" الخاصة بعيد الفطر

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، رؤساء المدن الأحياء تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المعلنة بخصوص إجازة عيد الفطر المبارك بكل حزم وقوة وعدم التهاون في تطبيقها.

جاء هذا خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة. وأكد محافظ بوسعيد أن قرارات رئيس الوزارء تتضمن غلق جميع المحال والمولات التجارية وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، وحظر حركة المواطنين بدءاً من 5 مساءً وحتى 6 من صباح اليوم التالي وإيقاف وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح أن الهدف من تطبيق الإجراءات هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، وناشد المحافظ أبناء المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه الفترة حرصا علي سلامتهم وسلامة جميع أفراد أسرهم.