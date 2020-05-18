متحدث الوزراء: مدبولي سيصدر قرارا في يونيو بجعل ارتداء الكمامة إلزاميا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيصدر قرارا جديدا من شهر يونيو المقبل، سيكون ارتداء الكمامة بموجبه إلزاميًا في المصالح الحكومية، والأماكن المغلقة، ووسائل المواصلات العامة، وعقوبة على من لا يرتدي الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، وذلك خلال حديثه عن إجراءات إجازة عيد الفطر: "مش هنمنع حركة المواطن، طالما تتم بسيارات خاصة، وفي الساعات المسموح بها، ولكن أغلقنا كل الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها المواطن، مثل الشواطئ والحدائق والمتنزهات والمولات والمحال التجارية، وحركة النقل العام، ستعطل في جميع أنحاء الجمهورية، بداية من الأحد حتى يوم الجمعة".

وأتم: "سنوفر كمامات بالمجان في المناطق الأكثر احتياجا وفي بعض وسائل النقل العام، كما أنها ستتاح للمواطنين بسعر 5 جنيهات".