عاجل.. استمرار تعليق الخدمات ومد سريان المستخرجات الرسمية بعد العيد

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تعليق الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل: خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتحديدا في الفترة من 30 مايو لمدة 15 يوما.

ولا يسري القرار على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وبعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة، الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، بالفقرة الأولى من هذه المادة، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أي أعباء مالية على المواطنين.