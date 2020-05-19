عاجل.. استمرار تعليق العمل بالمدارس والجامعات والجيم بعد العيد

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، وبينها "الجيم"، عقب انتهاء إجازة عيد الفطار المبارك لمدة أسبوعين.

كما قرر رئيس الوزراء استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها.

وكذلك قرر تعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وتعليق عروض دور السينما والمسارح، واستمرار تعليق حركة الطيران الدولي في المطارات المصرية لحين إشعار آخر.