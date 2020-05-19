بتوجيهات الرئيس.. طائرة عسكرية في جنوب السودان لتقديم مساعدات طبية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية، مقدمة من مصر لجنوب السودان، لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا، في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جنوب السودان.

يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان.

وتشمل شحنة المساعدات، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتي المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء.